A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana aday kadroya sonradan dahil edilen Berkay Özcan ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı. Berkay'ın yarın kampta olacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile oynadığı son hafta mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisi sürdü.

Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Yunus Mallı ve Mahmut Tekdemir takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda ağrı hisseden Cengiz Ünder, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Dizinde sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekip, İran'la 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Yusuf Yazıcı: Genç bir jenerasyonumuz var

Milli takım aday kadrosunda yer alan Trabzonsporlu genç futbolcu Yusuf Yazıcı, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini söyledi.

Yusuf, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Genç bir jenerasyonumuz var. Önümüzde 3 maç var. En iyi şekilde geçirip kampımızı sonlandırmak istiyoruz." dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'na gidememenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden milli futbolcu, "Gönül isterdi ki Dünya Kupası'na gidelim. Seviyemizi yükseltip önümüzdeki turnuvalara katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımda yetenekli futbolcuların bulunduğunu vurgulayan Yusuf Yazıcı, "Takımda Abdülkadir, Cengiz ve Çağlar gibi genç oyuncular da var. Bu jenerasyonla daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Doğan