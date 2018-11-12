A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edilen Fenerbahçeli Mehmet Topal da katıldı.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Aday kadroda değişiklik

Milli takımda sağ arka adalesinde zorlanma bulunan kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı.

Gökhan'ın yerine Bursasporlu Okan Kocuk kadroya dahil edildi. Okan'ın yarınki idmanda yer alacağı belirtildi.

Üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ile tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal çalışmaya katılmadı.

Kampa akşam saatlerinde katılacak Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu da ilk antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu milli takımla yarın çalışmalara başlayacak.

Dün kulüp takımları ile maç yapan Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Serdar Gürler, Aytaç Kara, Merih Demiral ve Mert Müldür ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Serdar Aziz de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.

Oğuzhan Özyakup, koşunun ardından idmana gelen Mehmet Topal'ın oğlu Mehmethan ile saha kenarında bir süre top oynadı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Muhabir: Hilmi Sever

