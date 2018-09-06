A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu: Üç aşamalı bir dönüşüm süreci planladık

İSTANBUL (AA) - Milli takımın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Trabzon'da Rusya ile yapacağı karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, ay-yıldızlı ekipte dönüşüm sürecine devam ettiklerini aktardı.

"Geçmişte Türkiye, kapasitelerini tümüyle kullanarak ulusal takıma hizmet eden harika bir oyuncu jenerasyonuna sahipti. Ancak bu oyuncular, yavaş yavaş kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor." ifadelerini kullanan Lucescu, şunları kaydetti:

"Bizim geleceği düşünmemiz gerekiyor. EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve hatta EURO 2024'ü hesaba katarak üç aşamalı bir dönüşüm süreci planladık. İlk etapta, yeni bir oyuncu grubu oluşturacağız. İkinci olarak bu grubun tümüyle bizim oyun felsefemizi anlamasını ve sahaya bunu yansıtmasını sağlayacağız. Son olarak da başarılı sonuçlar almak için çaba göstereceğiz. Esas hedefimiz, EURO 2020 elemelerine tamamen oturmuş bir kadro ile başlamak ve Uluslar Ligi de bu yolda bize yardımcı olacak. Çok sayıda farklı kulüpten oyuncuları milli takımda bir araya getirdiğimizi; bu yüzden kadronun oturmasının ve oyuncuların sahada istediğimiz oyunu ortaya koymasının zaman alıcı bir süreç olduğunu vurgulamak isterim."

UEFA Uluslar Ligi'nin yalnızca özel maç sayısını azaltma anlamı taşımadığını belirten Lucescu, "Bu turnuva aynı zamanda milli takımlara 2020 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için alternatif bir yol sunuyor. Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığımız Rusya ve İsveç son Dünya Kupası'nda başarılı işlere imza attı. İki ekip de çeyrek finale kadar yükseldi. Her iki ekip de oyuncularımız için güçlü birer rakip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Dünya Kupası'ndan sonra kadrosunda değişime gittiğini, İsveç'in ise kadrosunu büyük oranda koruduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Uzun bir süredir milli maç heyecanı yaşamamış olan ve coşkusunu yıllardır gördüğüm Trabzonlu futbolseverlerin milli takıma itici güç olmalarını bekliyorum. Her yeni başlangıç yeni umutları da beraberinde getirir. Oyuncularımızın umudunu yükseltecek en önemli etken sizlerin vereceği kucaklayıcı destek olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Hilmi Sever