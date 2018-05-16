A Milli Futbol Takımı Rusya ile Moskova'da karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 5 Haziran Salı günü oynayacağı özel karşılaşma bu ülkenin başkenti Moskova'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, A Milli Takımı'nın Rusya ile yapacağı özel maçın Moskova'da oynanacağı bildirildi.

Saat 19.00 başlayacak mücadele, Arena CSKA'da oynanacak.

Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi. İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde yer alan Türkiye ile Rusya, 2. Grup'ta 7 Eylül ve 14 Kasım'da iki kez daha karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Ercan Doğan