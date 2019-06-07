A Milli Futbol Takımı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

KONYA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yarın oynayacağı maç için Konya'da kampta bulunan A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşliğinde türbeyi ziyaret eden futbolcular ve teknik heyet, burada Hazreti Mevlana'nın hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgi aldı.



Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi.



Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar ise milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi.

Gezinin ardından toplu fotoğraf veren milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.

