A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İran ile 28 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki günün ilk antrenmanına ay-yıldızlı ekibin ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmanda Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sürmesi, Volkan Babacan'ın ise tedbir amaçlı olarak yer almadığı kaydedildi.
Milli takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Muhabir: Erkan Tiryaki