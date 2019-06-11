A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı

REYKJAVİK (AA) - İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı.

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.



28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.



30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.



40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.



47. dakikada Skulason'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



52. dakikada A Milli Takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top çok az farkla yandan dışarıya gitti.



56. dakikada Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Arnason topa kafayı vurdu, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.





73. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'ın yaklaşık 35 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çektiği şutta, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.79. dakikada A Milli Takım, rakip yarı sahanın orta bölgesinden serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun altıpasın önüne gönderdiği topa gerilerde gelen Merih Demiral gelişen vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.86. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.90. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sol kanattan Güven Yalçın'ın yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu topa kafayı zor pozisyonda vurdu, kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı güçlükle kornere yolladı.Karşılaşma İzlanda'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik veBakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi.İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

Muhabir: Hilmi Sever