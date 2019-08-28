A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey: İyi bir dereceyle ülkemizi sevindirmek istiyoruz

2019 CEV Avrupa Altın Lig'de şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atan milli takım, 12-29 Eylül tarihlerinde Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

5 Ağustos'ta başladığı hazırlıklara Burhan Felek Spor Salonu'nda devam eden ay-yıldızlılar, Estonya'nın ardından Avusturya ile ikili kamp gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda birçok hazırlık maçı oynayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyona öncesinde İspanya ve Japonya ile de kamp yapacak.

Toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvada C Grubu'nda Slovenya, Belarus, Finlandiya, Kuzey Makedonya ve Rusya ile karşılaşacak milli takımda deneyimli başantrenör Nedim Özbey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Özbey, "Oyuncular çok istekli ve özverili. Genç bir takımız. Takımda 2 deneyimli oyuncumuz da var. İyi hazırlanıyoruz. Öncelikle ilk 4'te yer alarak gruptan çıkmak istiyoruz. Daha sonra A Grubu'ndan gelecek takımı da eleyerek yukarılarda yer almayı hedefliyoruz. Avrupa şampiyonasında iyi bir dereceyle ülkemizi sevindirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı."Şampiyonluğunun tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz"

2019 CEV Avrupa Şampiyonası'nda güçlü takımların bulunduğu bir grupta yer aldıklarını belirten Özbey, şunları kaydetti:

"Güçlü bir gruptayız. Slovenya ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Rusya ise Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamış ekol bir takım. Ancak Türkiye'de de yükselen bir erkek voleybol trendi var. Bu sene Türk voleyboluna erkekler damga vurdu. Çok başarılı oldular. Bu, milli takıma da yansıdı. 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de elde ettiğimiz şampiyonluğun tesadüf olmadığını iyi bir oyun, mücadele ve ruhla göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Bir tarih daha yazmak istiyoruz"

Ay-yıldızlı ekibin turnuvadaki ilk maçta son Avrupa şampiyonu Rusya ile karşılaşacağını hatırlatan 64 yaşındaki başantrenör, şöyle konuştu:

"Hiçbir maça hayatım boyunca mağlup olmak için çıkmadım. Rusya'yı tarihinde tek yenen Türk antrenör de benim. 2005'te olimpiyat şampiyonu Rusya'yı Bursa'da 3-2 mağlup etmiştik. O takımın başantrenörü de bendim. Bunu devamlı çocuklara anlatıyorum. Tekrar neden olmasın. Her şeyi deneyeceğiz. Bu 'Efeler' hep tarih yazdı. Bir tarih daha yazmak istiyoruz."