A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek VTG Süper Kupa'da mücadele edecek.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ, 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında Almanya'da düzenlenecek VTG Süper Kupa'da sahne alacak.

Milli takım, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile yapacak. Dört takımın katıldığı turnuvadaki diğer maçta ise Çekya ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Milliler, bu müsabakayı kazanması durumunda Çekya-İtalya mücadelesinin kazananıyla 8 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Almanya'ya yenilmesi durumunda aynı gün üçüncülük maçında mücadele edecek.

Turnuvadan sonra Türkiye'ye dönecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara'da yapacağı kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden milliler, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek A Milli Takım, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak.

Muhabir: Emrah Oktay