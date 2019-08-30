A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası karnesi

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 5. kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

Türkiye, kupaya ilk kez 2002'de katıldı. Milliler, ABD'deki organizasyonun ardından 2006'da Japonya'da gerçekleştirilen turnuvada "wildcard" hakkıyla yer aldı. 2010'da ev sahibi sıfatıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden milliler, İspanya'nın ev sahibi olduğu 2014'teki organizasyona yine "wildcard" alarak katıldı.

2002'de 9. oldu

Türkiye'de yapılan 32. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye, başantrenör Aydın Örs yönetiminde tarihinde ilk kez 2002'de ABD'de yapılan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 4'lü grupta 3. olarak 2. tura yükseldi. İkinci turda E Grubu'nda 5. olan milliler, klasman maçlarında Çin ve Rusya'yı yenerek 9. oldu.

2006'yı 6. sırada tamamladı

Türkiye, 2006'da Japonya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'na iyi başladı ve birinci turdaki C Grubu mücadelesinde ilk 4 maçını kazandı.

Beşinci ve son maçında Yunanistan'a yenilen milliler, grubu ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi. İkinci turda Slovenya'yı mağlup ederek çeyrek finale çıkan Türkiye, bu turda Arjantin'e yenildi.

Klasman maçında Litvanya'yı uzatmada yenen milliler, beşincilik maçında ise Fransa'ya mağlup olarak, şampiyonayı altıncı sırada tamamladı.

2010'da tarihi başarı

2010 yılında ev sahibi olduğu için şampiyonada direkt yer alan Türkiye, tarihindeki en büyük başarıyı elde etti.

Ankara'da oynadığı 1. tur C Grubu'ndaki 5 maçını da kazanan Türkiye, gruptan lider olarak çıktı. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2. turda Fransa'yı, çeyrek finalde Slovenya'yı mağlup eden milliler, yarı finalde Sırbistan'ı Kerem Tunçeri'nin bitime 4,3 saniye kala attığı kritik basketle 83-82 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı.

Türkiye, finalde karşılaştığı ABD'ye 81-64 mağlup olarak, ikinci oldu ve tarihinde ilk kez kürsüye çıktı.

2014'te çeyrek finale kadar yükseldi

İspanya'nın ev sahipliğinde 2014'te gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda "wildcard" ile katılan Türkiye, çeyrek finale kadar yükseldi.

C Grubu'nda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü sırada yer alan milliler, son 16 turunda Avustralya'ya üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Türk Milli Takımı, çeyrek finalde Litvanya'ya mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

33 maçta 22 galibiyet

Türkiye, katıldığı 4 Dünya Şampiyonası'nda toplam 33 maç yaptı.

A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.

ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.

En farklı sonuçlar

Türkiye en farklı galibiyetini ev sahibi olduğu 2010 Dünya Şampiyonası'nda aldı.

Turnuvada C Grubu'ndaki son maçında Çin'i 47 sayı farkla (87-40) yenen milliler, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

A Milli Takım, en farklı yenilgisini ise 2002'de ilk kez katıldığı şampiyonada aldı. Türkiye, bu şampiyonada ikinci turda Yugoslavya'ya 32 sayı (110-78) farkla yenildi.

Maçlar ve sonuçlar

Milli takımın 2002'deki Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçlar:

1. tur B Grubu:

Türkiye-Porto Riko: 75-78

Türkiye-Brezilya: 86-88

Türkiye-Lübnan: 107-80

2. tur E Grubu:

Türkiye-İspanya: 64-87

Türkiye-Angola: 86-66

Türkiye-Yugoslavya: 78-110

Klasman maçları:

Türkiye-Çin: 94-86

Türkiye-Rusya: 91-86

Türkiye'nin 2006'daki Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçlar:

1. tur C Grubu:

Türkiye-Litvanya: 76-74

Türkiye-Avustralya: 76-68

Türkiye-Brezilya: 73-71

Türkiye-Katar: 76-69

Türkiye-Yunanistan: 69-76

2. tur:

Türkiye-Slovenya: 90-84

Çeyrek final:

Türkiye-Arjantin: 58-83

Klasman maçları:

Türkiye-Litvanya: 95-84

Türkiye-Fransa: 56-64

Türkiye'nin 2010 Dünya Şampiyonası'nda yaptığı maçlar ve sonuçları:

1. tur C Grubu:

Türkiye-Fildişi Sahili: 86-47

Türkiye-Rusya: 65-56

Türkiye-Yunanistan: 76-65

Türkiye-Porto Riko: 79-77

Türkiye-Çin: 87-40

2. tur:

Türkiye-Fransa: 95-77

Çeyrek final:

Türkiye-Slovenya: 95-68

Yarı final:

Türkiye-Sırbistan: 83-82

Final:

Türkiye-ABD: 64-81

Millilerin 2014 Dünya Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Türkiye-Yeni Zelanda: 76-73

Türkiye-ABD: 77-98

Türkiye-Ukrayna: 58-64

Türkiye-Finlandiya: 77-73

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 77-64

Son 16 turu:

Türkiye-Avustralya: 65-64

Çeyrek final:

Türkiye-Litvanya: 61-73