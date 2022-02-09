9 Şubat Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine çıkan Trabzonspor evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

Spor 09.02.2022, 22:00
9 Şubat Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine çıkan Trabzonspor evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı izleyemeyen izleyiciler ise maç özetini merak etmekte. Peki Türkiye Kupası karşılaşmasında Trabzonspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? 9 Şubat Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor Maç Özeti.. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Trabzonspor Denizlispor ilk 11'ler

Denizlispor: Abdulkadir, Lopes, Özer, Erdal, Muhammet, Ahmet, Asım, Mustafa, Bekir Turaç, Bünyamin, Muhammed.

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, M.Cem, Yusuf, Kouassi, Enis

Trabzonspor Denizlispor maç özeti

Karşılaşmanın maç özeti maç bittiğinde haber50.com sayfasında yer alacak.

Çeyrek Finale Kim Yükseldi?

Trabzonspor Denizlispor karşılaşması sonrasında çeyrek finale yükselen takım..

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