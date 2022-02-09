9 Şubat Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor Maç Özeti
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine çıkan Trabzonspor evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor.
Spor 09.02.2022, 22:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine çıkan Trabzonspor evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmayı izleyemeyen izleyiciler ise maç özetini merak etmekte. Peki Türkiye Kupası karşılaşmasında Trabzonspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? 9 Şubat Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Denizlispor Maç Özeti.. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..
Trabzonspor Denizlispor ilk 11'ler
Denizlispor: Abdulkadir, Lopes, Özer, Erdal, Muhammet, Ahmet, Asım, Mustafa, Bekir Turaç, Bünyamin, Muhammed.
Trabzonspor Denizlispor maç özeti
Karşılaşmanın maç özeti maç bittiğinde haber50.com sayfasında yer alacak.
Çeyrek Finale Kim Yükseldi?
Trabzonspor Denizlispor karşılaşması sonrasında çeyrek finale yükselen takım..