6 Şubat 2022 Pazar Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz izle, netspor justintv jestyayin izle

Süper Lig'de verilen aranın ardından Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 19:00'da başlayacak. İşte detaylar haberde yer alıyor. Beşiktaş'da yapılan transferler sonrasında Antalyaspor karşısında 3 puanı arıyor. Düşme potasında yer alan Antalyaspor'da ise Beşiktaş karşılaşması öncesi ilk 11'ler açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Karşılaşma saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Dekoderleri olmayan seyirciler ise internet ortamında maçlarını izleyebilecekleri bir web sayfası aramaktadırlar. Karşılaşmayı şifresiz olarak ise internet ortamında jestyayıntv, netsportv, slecuksportshd gibi kaçak yayın siteleri yayınlıyor. Bunları paylaşmak ve web sayfalarından izlemek ise yasaktır. Karşılaşmayı tek maçlık beIN alarak veyahut dekoder alarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Beşiktaş Antalyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Emirhan, Souza, Pjanic, Alex, Güven, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Doğukan, Fredy, Fernando, Hakan, Wright, Mehmedi

HAKEM:

STAT: Vodafone Park Arena

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1