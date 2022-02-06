6 Şubat 2022 Pazar Alanyaspor Galatasaray maçı şifresiz izle, netspor justintv jestyayin izle

Süper Lig'de verilen aranın ardından Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 16:00'da başlayacak. İşte detaylar haberde yer alıyor. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası bir türlü toparlanamayan sarı kırmızılılar ligde verilen ara sonrasında deplasmanda Alanyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Düşme potasında yer alan Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşması öncesi ilk 11'ler açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Karşılaşma saat 16:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Dekoderleri olmayan seyirciler ise internet ortamında maçlarını izleyebilecekleri bir web sayfası aramaktadırlar. Karşılaşmayı şifresiz olarak ise internet ortamında jestyayıntv, netsportv, slecuksportshd gibi kaçak yayın siteleri yayınlıyor. Bunları paylaşmak ve web sayfalarından izlemek ise yasaktır. Karşılaşmayı tek maçlık beIN alarak veyahut dekoder alarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Alanyaspor Galatasaray ilk 11'ler

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona; Juanfran, Fatih, Furkan, Borja; João Novais, Efkan; Efecan, Emre, Davidson; Eduardo.



GALATASARAY: Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer; Pulgar; Feghouli, Berkan, Cicaldau, Kerem; Halil.

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1