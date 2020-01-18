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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) etapları belli oldu.

Spor 18.01.2020, 18:17
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, 12-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek TUR 2020'nin etaplarını açıkladı.

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:

1. etap: İstanbul Beykoz-Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi (186 kilometre)

2. etap: Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi-İznik-Bursa Uludağ Milli Parkı (194 kilometre)

3. etap: Bursa-Balıkesir Gar (179 kilometre)

4. etap: Balıkesir Atatürk Parkı-Ayvalık Marina (129 kilometre)

5. etap: Ayvalık Cunda-Çanakkale Truva Atı (187 kilometre)

6. etap: Çanakkale Şehitler Abidesi-Uçmakdere-Tekirdağ Sahil (206 kilometre)

7. etap: Tekirdağ Sahil-Lüleburgaz-Edirne Selimiye Camii (145 kilometre)

8. etap: Lüleburgaz-Çorlu-Silivri-İstanbul Sultanahmet (167 kilometre)

#56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu #spor #TUR 2020 #Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı
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