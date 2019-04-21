



İSTANBUL (AA) - Bora-Hansgrohe (Almanya) takımından Avusturyalı sporcu Felix Grossschartner'in kazanarak turkuaz mayonun sahibi olduğu 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda diğer klasmanlarda dereceye giren sporcular belli oldu.

TUR 2019'un ilk 2 etabını birinci sırada tamamlayan Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett, en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Bennett, bu mayoya organizasyonda üst üste ikinci kez ulaştı.

Organizasyonda en iyi tırmanışçının elde ettiği kırmızı mayoyu, Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems elde etti.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

TUR 2019'da dereceye giren sporcular şunlar:

Genel klasman lideri: Felix Grossschartner (Turkuaz mayo)

En iyi tırmanışçı: Thimo Willems (Kırmızı mayo)

Sprint lideri: Sam Bennett (Yeşil mayo)

Türkiye Güzellikleri lideri: Feritcan Şamlı (Beyaz mayo)