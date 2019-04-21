



SAKARYA (AA) - 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) altıncı ve son etabı Sakarya'da başladı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan etabın startını, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

TUR 2019'un altıncı ve son gününde bisikletçiler, Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Sporcular, Sultanahmet Meydanı'nda finişe varacak.

Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turunun birinci ve ikinci etabını Bora-Hansgrohe (Almanya) takımından İrlandalı sporcu Sam Bennett kazandı. Deceuninck Quick-Step (Belçika) ekibinden Hollandalı Fabio Jakobsen'in üçüncü etabını birinci sırada tamamladığı TUR 2019'da, dördüncü etapta Lotto Soudal'dan (Belçika) Avustralyalı Caleb Ewan ve beşinci etapta Bora-Hansgrohe takımından Avusturyalı bisikletçi Felix Grossschartner birinciliği elde etti.

Bu yıl ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasmanda ise 20 saat 43 dakika 9 saniyelik derecesiyle Grossschartner ilk sırada yer alıyor.





- Sahnede evlilik teklifi





Milli bisikletçi Feritcan Şamlı, start öncesinde kız arkadaşı Merve Demircioğlu'na sahnede evlilik teklifinde bulundu.

Feritcan'ın teklifinin Merve Demircioğlu tarafından kabul edilmesi, alanda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.