54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Prades Reverter kazandı

İSTANBUL (AA) - 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2018) Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol sporcu Eduard Prades Reverter kazandı.



Konya'da 9 Ekim'de başlayan TUR 2018'in 6. ve son etabı, Bursa-İstanbul'da yapıldı. Bursa'da başlayan etabın startı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda verildi.



Bisikletçiler, turun son etabında Selçukgazi ve Orhangazi Tünellerini geçtikten sonra Osmangazi Köprüsü'ne vardı ve ardından Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı.



Bursa-İstanbul etabını, Bora-Hansgrohe takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi.



Bennett, bitime 1,2 kilometre kala yaptığı büyük atakla, TUR 2018'deki 3. etap zaferine ulaştı.



Turun bu etabında Bennett'ı 5'er saniye geriden takip eden Eduard Prades Reverter ikinci, BMC Racing Team'den Lüksemburglu Jean-Pierre Drucker ise üçüncü oldu.

"Turkuaz mayo" Prades'in

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliğini, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol Eduard Prades Reverter kazandı.



Turda hiç etap galibiyeti bulunmayan Prades, toplam derecelere bakılarak organizasyonu birinci tamamladı ve "turkuaz mayo"nun sahibi oldu.



Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci, Team Katusha Alpecin ekibinden Avustralyalı Nathan Haas ise üçüncü sırada yer aldı.