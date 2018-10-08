54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu





KONYA (AA) - Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 54. startı, yarın Konya'dan verilecek.

İkinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak dünyanın tek kıtalar arası bisiklet turu konumundaki yarış, bu yıl dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak.

Türkiye'de bisikletin başkenti olan Konya'dan ilk kez start alacak tura, 20 takımdan 140 sporcu katılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bir otelde düzenlenen organizasyonun açılış toplantısında, 54 yıldır kesintisiz yapılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi.

Tur 2018'in tarihi bir güzergahı izleyeceğini, Bursa ve Konya'nın da bu rota içinde yer aldığını anımsatan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Konya'da 485 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Bu, New York'tan sonra dünyada ikinci. Bunların altyapı olarak korunmaları var. Yönlendirme, trafik ve uyarı levhaları kaldı. Burası milli takıma en çok sporcu veren ve en çok bisikletin kullanıldığı il. Yarın sabah saat 10.00'da startımızı alacağız ve Alanya-Antalya etabıyla devam ederek, Marmaris-Selçuk üzerinden Manisa'dan Bursa'ya ulaşacağız. Selçuklu'nun başkentinden Osmanlı'nın başkentine geçeceğiz. Osmangazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'nde dünyada ilk defa denizin altından geçerek Sultanahmet Meydanı'na ulaşacağız."

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise Konya'da hayatın her alanında bisikletin etkin şekilde kullanıldığını aktardı.

Turun, bu yıl Selçuklu'nun başkenti Konya'dan başlayacağını anımsatan Baykan, "Selçuklu'nun yazlık başkenti Alanya'da devam edecek. Sonrasında Osmanlı'nın şehzadeler şehri Manisa'yı görecek. Osmanlı'nın Anadolu'daki ilk başkenti Bursa'dan sonra İslam dünyasının da başkenti İstanbul'da tamamlanacak bir tur gerçekleşecek. Bu organizasyonun bu atmosferde gerçekleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun uzun süredir devam ettiğini, dünyada bilinen ve başarılı organizasyon olduğunu bildirdi.

Turun kendisini ispat etmiş sporcu ve takımların katıldığı organizasyon olma özelliğini devam ettirdiğine işaret eden Karaloğlu, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda centilmenliğin ve sportmenliğin en güzel örneklerine şahit olunduğunu dile getirdi.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile organizasyonda mücadele edecek sporcular katıldı.