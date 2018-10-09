54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu





KONYA (AA) - 2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) ilk etabını kazanarak genel klasman liderliğini alan Quick-Step Floors takımının Arjantinli sporcusu Maximiliano Richeze, "Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım." dedi.

Richeze, etabın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak, tüm takımın, yarış sırasında kaza geçiren arkadaşları Fernando Gaviria Rendon için üzgün olduğunu söyledi.

Finiş çizgisine gelinceye kadar çok mücadele ettiğini vurgulayan Richeze, "Finişe metreler kala arkadaşımdan geçiş yardımı aldım. Rahat bir birincilik aldığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki etaplarda turkuaz mayoyu kaybetmemek için çalışacağım." diye konuştu.

Richeze, 2008 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na da katıldığını ifade ederek, iki etap birinciliği elde ettiğini belirtti.





- Ödül töreni





Organizasyonun ilk günkü Konya-Konya etabının ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etap birincisi Maximiliano Richeze'ye ödülünü Konya Valisi Yakup Canbolat takdim etti.

İkinci Sam Bennett'e ödülünü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üçüncü Jean Pierre Drucker'a ise ödülünü Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan verdi.

Diğer yandan, turun ikinci etabı olan Alanya-Antalya bölümü, yarın saat 10.00'da start alacak.