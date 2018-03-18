52 yaşındaki belediye başkanı yeşil sahalarda





SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, sporun her yaşta yapılabileceğine dikkati çekmek için Sivas 1. Amatör Küme'de Kangal Termikspor ile Demir Çelik Divriğispor arasında oynanan karşılaşmada forma giydi.

Kangal Termikspor takımının lisanslı futbolcusu olan 52 yaşındaki Öztürk, oynamasını isteyen takımdaki gençleri kırmamak adına Sivas Fuar Alanı 1 Nolu Saha'daki Demir Çelik Divriğispor karşılaşmasında forma giydi. Oyuna 70. dakikada dahil olan Öztürk, performansıyla taraftarlardan alkış aldı. Maçı, Kangal Termikspor 6-0 kazanarak 48 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Öztürk, centilmence bir maç olduğunu söyledi. Kangal Termikspor'un 1. Amatör Küme'de şampiyonluğa oynadığını belirten Öztürk, hedeflerinin önce Bölgesel Amatör Lig, sonrasında 3. Lig olduğunu ifade etti.

Oynamasını isteyen genç futbolcuları kırmamak ve her yaşta spor yapılabildiğine dikkati çekmek adına Kangal Termikspor formasıyla sahaya çıktığını aktaran Öztürk, "Amatör olarak 1994 yılına kadar futbol oynadım. 24 yıl aradan sonra tekrar sahadayım. Bir farkındalık oluşsun, insanlarımız spor yapsın. 52 yaşımdayım. Akranlarıma bir gösteri sundum burada. Onları da sahalara, sporun her alanına bekliyorum." diye konuştu.

Sahadaki ortamın çok farklı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Barış, dostluk ve centilmenlik içerisinde spor yapalım. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin bunlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.