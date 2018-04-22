5. Ihlara Klasik Otomobil Rallisi tamamlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 5. Ihlara Klasik Otomobil Rallisi, sona erdi.

Çeşitli markalarda 70 klasik otomobilin yarıştığı rallinin 2. etabı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda başladı. Aksaray'ın önemli turizm merkezleri arasında bulunan Güzelyurt, Selime ve Helvadere istikametinden geçen katılımcılar şehir merkezinde yarışı tamamladı.

Yarışma sonunda aynı meydanda düzenlenen törende dereceye giren yarışmacılara kupa ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. İki gün sonunda yarışmacılardan Ersun Gürsoy, en iyi etap puanına sahip oldu.



Yarışma direktörü Meriç Demiralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya bu yıl farklı illerden 70 otomobilin katıldığını söyledi.

Yarışmacıların dün 137 kilometrelik parkuru geride bıraktığını hatırlatan Demiralp, şöyle konuştu:

"Yarışmacılarımız bugün çok daha zorlu, bir o kadar da Aksaray'ın güzellikleriyle bezenmiş keyifli bir güzergahı takip etti. Aksaray'ın tüm ilçe ve beldelerindeki vatandaşlarımız klasik otomobillerle kucaklaştı. Geçtiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımız bizleri sevgiyle karşıladı. Bu yıl il dışından organizasyonu seyretmek için gelen çok kişi oldu. Binlerce insan hafta sonu heyecanımıza eşlik etti. Çok memnun kaldık."

Yarışmacılardan Mehmet Kına ise ralliye Ankara'dan katıldığını belirterek, "Aracım 1968 model Chevrolet. Zamanın en lüks aracıydı. Bugün de aracımla beraber heyecan yaşayabilmek için Aksaray'daydım. Buradaki etaplar gayet iyi geçti. Hem eğlence hem adrenalin hem de insanlara klasik araçları sevdirme yönünden oldukça olumlu bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.







