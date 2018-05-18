5 gollü maçın galibi Evkur Yeni Malatyaspor

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 yendi.

İlk yarı

11. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes'in kafayla vurduğu top auta çıktı.

22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin pasında topla buluşan Dening'in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0

45. dakikada Mendes'in sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştıramadığı top, ceza sahası sol çaprazındaki Güray Vural'da kaldı. Güray'ın dar açıdan vuruşunda, zamanında kalesine dönen Ertaç direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

60. dakikada Mendes'in ceza sahasının dışından sert şutunda, kaleci Farnolle topu tokatlayarak kornere çeldi.



75. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, 3 farklı üstünlük kurdu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boutaib, pasını uygun durumdaki Adem Büyük'e aktardı. Deneyimli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0



82. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye indirdi. Mendes'in ara pasında savunma arkasına sarkan Stojiljkovic, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'un üstünden filelerle buluşturdu: 3-1



88. dakikada Mendes'in soldan ortasında Umut Bulut'un arka direkte vurduğu topu kaleci Farnolle çizgi üzerinde son anda uzaklaştırdı.



90+2. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mendes, pasını Stojiljkovic'e aktardı. Son çizgiye inen Stojiljkovic'in çıkardığı meşin yuvarlağı yeniden ceza sahası sağ çaprazında alan Mendes, düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 3-2



Mücadele, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi, maçın iftar saatine gelmesinden dolayı statta bulunan taraftara iftarlık ikram etti.