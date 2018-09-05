MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta konuk ettikleri Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak milli maçlar nedeniyle lige verilen araya girdiklerini söyledi.

Bu durumu geçen yıl da yaşadıklarını aktaran Bulut, "Geçen sezon Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduk, Antalya'da da aynısını yaşadık, 3-1 yenildik. Bu durumu, oyuncuların kafalarının maç sonrasındaki izinde olmasına bağlıyorum. Takım maçtan önce iyi konsantre oldu, karşılaşmayı da kazanmak istiyorduk. Sonuçta 7 puan yapmıştık, 3 puan da alsaydık 10 puanımız olacak ve iyi bir sıralamada olacaktık." diye konuştu.

"Ligdeki konumumuz iyi. 4 maçtan 7 puan almak iyi bir başarı." diyen Erol Bulut, şöyle devam etti:

"Kamp dönemini 12-13 kişiyle geçirdik. Sakat oyuncularımız oldu, transferler çok geç geldi. Bir iki transfer yapmak istedik, onları gerçekleştiremedik. Dövizdeki artış bütün takımları etkiledi. Geçen yıl 11,5 milyon avroluk bütçeye oynuyorduk, bu yıl 9 milyon avroluk bütçeyle oynuyoruz. 2,5 milyon avro tasarruf sağlamış olduk."

Atiker Konyaspor karşılaşmasındaki bazı oyuncuların yerini değiştirdiğini ve bu değişiklikleri daha önceki karşılaşmalarda da yaptığını anımsatan Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk 3 maçta bunu çok iyi yaptık, Konyaspor karşısında da iyi şeyler yaptık ama 14. dakikada yediğimiz bir gol dengemizi bozdu. Bir kaç pozisyonumuz vardı. Gol atmış olsaydık, belki maç bu şekilde sonuçlanmayacaktı. Sol bekte Rahman Buğra Çağıran'ı oynattım bu hafta, geçen hafta Dia'yı oynattım, elimdeki futbolcunun eksikliğinden dolayı. Erkan Kaş'ı aldık ama 90 dakika için tam hazır değil. Elimizdeki malzemeye göre hareket ediyoruz. Elimizde olan futbolculara göre sistemimizi ve oyuncularımızı belirliyoruz. Takımın geneli kondisyon olarak bir seviyeye geldi, gerçek kimliğimizi önümüzdeki maçlarda daha net göreceğiz."

"Makasın büyük olduğunu düşünmüyorum"

Ligde takımlar arasındaki makasın azaldığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Büyük takımlarla Anadolu takımları arasında makasın daraldığını düşünüyorum. Çok büyük bir fark yok. Kaliteli futbolcuları evet büyük takımlar alıyor. Anadolu takımları da bütçelerine göre kaliteli oyuncular transfer ediyor. O yüzden makasın büyük olduğunu düşünmüyorum. Anadolu takımları direnç gösteriyor. Biz de direnç gösteriyoruz, zaten ilk 4 haftada bunu gösterdik. Herkes, 'bu takım maksimum 2 veya 3-4 puan alır' düşüncesindeydi. Biz 7 puan topladık. Bazı kişileri şaşırttık, şaşırtmaya da devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Erkan Kaş, uzun zamandır maç oynamadı, bu hafta sonu hazırlık maçı yapacağız. Orada forma giymeyen arkadaşları oynatıp göreceğiz. Beşiktaş maçına hazır şekildeyiz."

Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Malatya ekibi, ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

Ülkelerinin mili takım kamplarında bulunan Fabien Farnolle ve Khalid Boutaib ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan Ahmet Ildız'ın yanı sıra izinli olan Arturo Mina antrenmana katılmadı.

Muhabir: Orhan Yoldaş