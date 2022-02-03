4-5-6 Şubat 2022 Süper Lig'de Maçların Hakemleri Belli Oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Maçların Hakemleri Belli Açıklandı.
Spor 03.02.2022, 23:08 03.02.2022, 23:19
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Şubat 2022 Cuma
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat 2022 Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat 2022 Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka