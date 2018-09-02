36 ülkeden 80 sporcu Afyonkarahisar'da yarıştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte 36 ülkeden 80 sporcunun katılımı ile organize edilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) , MX2 ve MXGP yarışları ile tamamlandı.

2 kategoride de dereceye giren sporculara düzenlenen törende ödülleri verildi.

MX2 kategorisinde Red Bull KTM'den Letonyalı Pauls Jonass birinci, Rockstar Energy Husqvarna'dan Danimarkalı Thomas Kjer Olsen ikinci, Rockstar Energy Husqvarna'dan ABD'li Thomas Covington üçüncü olurken, Türk sporculardan Mustafa Çetin 18'inci, Yasin Karaböce 19'uncu, Furkan Valimaki 20'nci, Emircan Şenkalaycı ise 22'nci sırada yer aldı.

MXGP kategorisinde ise Red Bull KTM'den Hollandalı sporcu Jeffery Herlingsi birinci, Team HRC'den Slovenyalı Tim Gajser ikinci, Monster Energy Kawasaki'den Belçikalı Clement Desalle üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride Batuhan Demiryol 18'inci, Galip Alp Baysan 19'uncu, Şakir Şenkalaycı 21'inciliğe yerleşti.

Yarış sonrası düzenlenen törende Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AK Parti Sakarya Milletvekili dünya şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Öte yandan genel klasmanda lider olan Red Bull KTM'den Jorge Prado Garcia'ya kırmızı plaka verildi.

Vatandaşlar çöp topladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı 18. ayak yarışlarında çevre duyarlılığı kapsamında vatandaşlar çöp topladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak burada çevremize vermiş olduğumuz desteği ve bilinci de artırmak adına seyir teraslarında çöp toplamayla ilgili vatandaşlarla bir araya geldik. Bu konuda belediyemizin böylesine güzel bir alanı spor merkezi olarak ayırmasından büyük bir onur ve gurur duyduk. Bu tür yerleri de temiz tutmak bizim boynumuzun borcu diyoruz. Tüm vatandaşlarımızı çocuklarımızı çevreyi temiz tutmaya davet ediyoruz."

Daha sonra MXGP kategorisinde Red Bull KTM'den Hollandalı sporcu Jeffery Herlings, padok alanına fidan dikti.

Muhabir: Canan Tükelay