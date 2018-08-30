



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmana Türk bayrağı ile çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcular ve teknik heyet Zafer Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında bayrak açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihimizin şerefli sayfalarından biri olan 30 Ağustos 1922, İstiklal mücadelesi boyunca milli egemenlik yolunda kazanılan en şanlı zaferdir. Türk milleti ve kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği büyük mücadele sonucunda kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temeller üzerine kurulmasını sağlamıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin, hemşehrilerimizin ve camiamızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."