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3 yıl, 6 futbolcu, 170 milyon sterlin

Son 3 yılda Southampton'dan 6 futbolcu alan Liverpool'un kasasından bonservis için 170,5 milyon sterlin çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:07
3 yıl, 6 futbolcu, 170 milyon sterlin
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İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan 3 yılda 6 oyuncu transfer eden Liverpool, bu futbolcuların bonservisi için servet ödedi.

Liverpool'dan rekor transfer

Uzun süredir kadrosunda görmek istediği Hollandalı Virgil van Dijk'i 75 milyon sterlin bonservisle renklerine bağlayan Liverpool, transferi dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekorunu kırarak gerçekleştirdi.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un kırmızı-beyazlı takımdan transferleri bununla sınırlı kalmadı. 2014 yılından bu yana Southampton forması giyen 6 futbolcuyu kadrosuna katan Liverpool, bu futbolcuların bonservisleri için 170,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.

2014 yılı yaz transfer döneminde Adam Lallana, Dejan Lovren ve Rickie Lambert'i toplam 49 milyon sterlin vererek renklerine bağlayan Liverpool, bir sonraki yaz transfer döneminde 12,5 milyon sterline Nathaniel Clyne'i aldı.

2016 yılında 34 milyon sterline Sadio Mane'yi transfer eden Liverpool, son olarak 75 milyon sterline 26 yaşındaki Virgil van Dijk transferini gerçekleştirdi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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