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3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
MİSLİ.COM 3.LİG 1.GRUP MÜCADELESİNDE NEVŞEHİR BELEDİYESPOR, ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR TAKIMINI 1-0 MAĞLUP ETTİ.
Spor 01.11.2020, 15:27
Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu’nda ağırladığı Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor takımını 1-0 mağlup etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Yusuf Alper xx, Metin Uçar xx, Vedat Güneş xx
Arnuvutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ulaş x, Doğukan x, Seyit Mehmet x (Mertkan dk. 88 ?), Mustafa x (Fuat dk. 83 ?), Ozan xx, Umut x, Mert x, Yasin x, Muhammed Raşit x (Gökhan dk. 61 x), Okan x, Fatih x
Gol: Hasan Kaya (dk. 12) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kar: Mert Caymaz (dk. 59) (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)
Sarı kartlar: Emrah, Furkan, Serdar (Nevşehir Belediyespor), Okan, Mustafa, Raşit, Gökhan, Fatih (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)