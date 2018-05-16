3. Lig maçında 33 bin kişilik stat doldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı yapılan Diyarbakır Stadı, dün oynanan TFF 3. Lig maçında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı, futbolseverlerin beğenisini aldı.

Skor göstergesi, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi en uygun şekilde tasarlanan UEFA ve FIFA standartlarında hizmet veren stadyuma gelen sporseverler, rahat ortamda maç izlemenin keyfini yaşadı.

Geçen hafta Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasındaki final maçıyla ile açılışı gerçekleştirilen stat, dün 3. Lig 2. Grup'ta Diyarbekirspor-Tire 1922 arasındaki play-off yarı final mücadelesine ev sahipliği yaptı. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmayı izlemek için gelen çok sayıda sporsever bilet bulamadığı için stada giremedi. Bilet bulamayanlar, hem maçı izleyemediği için hem de yeni stadı göremediği için üzüldü.

Diyarbekirspor taraftarı Yusuf Akyıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbekirspor'a destek vermek ve yeni stadyumu görmek için tribünde yer aldığını söyledi.

Şehrin modern stada kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyıl, "Böyle bir stadın Diyarbakır'a yapılması, Diyarbakırlılar ve bölge halkı için büyük avantajdır. Diyarbakır Stadı'nın buraya yapılması çok güzel olmuş." dedi.

"Stadı gördük, çok beğendik"

Taraftar Ömer Faruk Girişen ise maça ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Seyircilerin bir kısmının yeni stadı görmek için geldiğini aktaran Girişen, "Stadı gördük, çok beğendik. İçi, dışı ve çevre düzenlemesi en güzel şekilde yapılmış. Şehrimize spor adına çok güzel bir yatırım oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz. Stat, Avrupa standartlarında yapılmış." ifadelerini kullandı.

Bilal Doğan ise stadın içinin ve dışının mükemmel olduğunu dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

"Stadyumun içi de dışı da çok güzel"

Ferhat Ölmez de sporseverlerin maça yoğun ilgisinde, modern stadın etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Stadı çok beğendik. İnşallah kentte çok daha güzel çalışmalar olacak. Stadyumun içi de dışı da çok güzel." diye konuştu.

Yunus Batmaz ise bilet bulamadığı için üzgün olduğunu belirterek, modern stadın yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Muhabir: Ömer Yasin Ergin