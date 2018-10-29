SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yönetim Kurulu adına yayımlanan mesajda, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, milli irade gibi evrensel temel hak ve özgürlükleri milletle buluşturan ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kurulan cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunun yaşandığı ifade edildi.

Binlerce yıl boyunca aynı toprak üzerinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörüyle kenetlenmiş büyük milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar olması için tarih boyunca büyük mücadeleler verdiği aktarılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Atalarımız tüm zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek cansiperane savaştı ve kahramanlık destanlarıyla bizlere kendi vatanımız üzerinde bağımsız yaşama hakkını miras bıraktı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor ve ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bize cumhuriyeti armağan edenlere sonsuz saygılarımızla."