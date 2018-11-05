24 yıl sonra gelen şampiyonluk gururlandırdı

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Bahamalar'ın başkenti Nassau'da yapılan Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda altın madalya kazanarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Milli sporcu Bilal Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın kendisi için çok farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

Kendisinin gençler kategorisindeki son turnuvası olduğunu ifade eden Bilal, "Bundan sonra olimpik ve büyükler kategorilerinde yarışacağım. Bu madalyanın önemli olmasının sebeplerinden birisi, son gençler turnuvamdı. Bu turnuvayı şampiyonlukla kapatmak benim için çok büyük bir başarı oldu. Türkiye'de 1994'ten beri gençler kategorisinde kazanılan ilk altın madalya. 24 yıl aradan sonra gelen bir şampiyonluk oldu. Bunun için de ayrıca gururluyum." ifadelerini kullandı.

Hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Bilal Çiloğlu, Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda aldığı madalyanın olimpiyat kotasına direkt 700 puan etki ettiğine vurgu yaparak, "Bu puanlar beni çok ileri sıralara taşıdı. İleriki zamanlar için elimi rahatlattı. Şu an takımımız çok iyi. Önceki olimpiyat yarışlarına göre çok ileride bulunuyoruz. Kotada birden fazla kişi var. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Madalya alacağıma yürekten inancım vardı"

Dünya şampiyonluğu sevincini tüm Türkiye'ye yaşattığı için gurur duyduğunu vurgulayan Bilal, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 ay önce Belarus'un başkenti Minsk'teki ortak çalışma kampında ufak bir sakatlığım oldu. Bu sakatlığın ardından 1 ay tedavi süreci geçirdim. Dirseğim kısa süre alçıda kaldı. Daha sonra, bu şampiyonanın önemini bildiğim için doktor ve fizyoterapistlerimizle yoğun bir çalışmaya girdik. Şunu diyebilirim ki ben neredeyse sıfır antrenmanla Dünya Şampiyonası'na katıldım. Sakatlığım süresince herkes çok yardımcı oldu. Hatta benim bu maça katılmamam yönünde telkinler oldu. Bu müsabakanın olimpiyat yolunda son maç olmayacağını, katılmam durumunda da her şeyimi ortaya koymamamı söylediler. Ancak ben kendime güveniyordum ve rakiplerime göre üstün olduğumu düşünüyordum. Performansımı bildiğim için, buradan madalya alacağıma yürekten inancım vardı. Kolum da maça yaklaştığımız dönemde çok iyi tepki verince, hocalarım, doktorlarım ve fizyoterapistlerimle konuşarak bu riski aldım. Bu kararı aldığıma pişman değilim. Tedavi sürecim devam ediyor ama bundan sonra da uluslararası organizasyonlara katılmaya devam edeceğim."

Milli judocu, şu an sıradaki hedefinin Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak Grand Slam Judo Şampiyonası olduğunu ve oradan da iyi dereceyle dönmek istediğini dile getirdi.

Grand Slam Judo Şampiyonası'nın olimpiyat puanlamalarına büyük etki ettiğine dikkati çeken Bilal, "İnşallah buradan da altın madalya ile dönerek hem ülkeme gurur yaşatmak hem de olimpiyat kotasına katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda en son 1994 yılında İlknur Kobaş, Mısır'da düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanmıştı.