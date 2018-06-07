23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun, altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun 4. gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda final karşılaşmaları yapıldı.

Şampiyonada kadınlar 68 kilo finalinde Buse Tosun, Rus Khanum Velieva ile karşılaştı. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan Buse, çekişmeli geçen müsabakada rakibini 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buse, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen yıl yaşadığım sakatlıklardan dolayı istediğim başarıları elde edememiştim. 2018 yılı benim için bir milat olsun istedim. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Artık dünya şampiyonluğunu istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunun için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, finalde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı. Büyüklerde Avrupa ve dünya üçüncülüğü yaşayan Evin, karşılaşmayı 5-2 kaybederek gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Türkiye'yi kadınlar 55 kiloda temsil eden Elif Yanık ise bronz madalya maçında Jeannie Kessler ile karşı karşıya geldi. Avusturyalı rakibini sayı tuşuyla 10-0 mağlup eden milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Yarının programı

Organizasyonda yarın gündüz seasında serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda eleme ve kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda repesaj maçları yapılacak.

Serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda yapılacak yarı final müsabakalarıyla sürecek akşam seasında kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda final maçlarına çıkacak.

Muhabir: Emre Doğan