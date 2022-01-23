23 Ocak Süper Lig puan durumu! 23. hafta Süper Lig maç sonuçları

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 23. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 22 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

23 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.5 - 0VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Detaylar

DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 1FENERBAHÇE A.Ş. Detaylar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 2GÖZTEPE A.Ş. Detaylar

23.01.2022 13:30 KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Detaylar

23.01.2022 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Detaylar

23.01.2022 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Detaylar

23.01.2022 16:00 GZT GİRESUNSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Detaylar

23.01.2022 16:00 ALTAY-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Detaylar

23.01.2022 19:00 GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar