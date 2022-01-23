23 Ocak 2022 Galatasaray - Trabzonspor Maçı İptal mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu. Sarı-Kırmızılı Yönetim de zeminin etkilenmemesi için tüm önlemleri almış durumda. Yetkililer tarafından hava durumu yakından takip ediliyor. Şuan bir iptal söz konusu değil...

Galatasarayımız, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda 23 Ocak Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Kart cezalısı olmayan takımımızda Ömer Bayram, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray ve Trabzonspor şimdiye dek 134 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 59’unu Galatasaray, 44’ünü bordo-mavili ekip kazandı. 31 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ile evimizde oynadığımız 67 müsabakada ise 38 kez galip geldik. Rakip takım bu maçlarda 14 galibiyet, 15 beraberlik aldı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 12 Eylül 2021 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan maçta gollerimizi Emre Kılınç kaydetti. Karadeniz ekini ise Andreas Cornelius ve Anthony Nwakaeme ile skorlar buldu.

Bu maçın ardından Süper Lig’in 24. haftasındaki Alanyaspor mücadelesine hazırlanacağız.

Maç öncesi öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:

- Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde toplamda (42) ve deplasmanda (26) en fazla mağlup olduğu rakibi Galatasaray.

- Süper Lig'de çıktığı son üç maçta üç golde pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu (2 gol & 1 asist), daha önceki 15 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor (2 gol & 1 asist).

- Süper Lig'deki son dört maçında 6 puan kaybeden Trabzonspor (1G 3B), daha önceki 12 karşılaşmada kaybettiği puan miktarını geride bıraktı (5 puan; 10G 1B 1M).

- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Trabzonspor (23), Galatasaray’a karşı kaydettiği son dokuz golün sadece üçünü bu zaman diliminde kaydedebildi.

- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı ilk 11 çıktığı altı maçta beş golde pay sahibi oldu (3 gol & 2 asist).

- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'nin (11) ardından en fazla mağlup olduğu rakibi Galatasaray (9).