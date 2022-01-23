23 Ocak 2022 Galatasaray - Trabzonspor Maçı İkinci Yarı Başladı - Canlı Anlatım

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Kerem'in rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı vuruşunda topun başına geçen Cicâldău, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor

42'

Engellenen Şut (Galatasaray)

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gidiyor.

41'

Sarı Kart (Trabzonspor)

Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Bruno Peres, hızlı atağı kesmek için Halil Dervişoğlu'na müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39'

İsabetli Şut (Galatasaray)

Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, Vitor Hugo'dan seken topu Uğurcan Çakır son anda kornere çelmeyi başarıyor.

36'

İsabetsiz Şut (Trabzonspor)

Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.