



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başkanlık koltuğunu temsili olarak, yeşil-beyazlı renklere gönül veren minik taraftar Ebrar Sena Çetinkaya'ya devretti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Konyasporlu taraftarlar da katıldı.

23 Nisan dolayısıyla kulüp binasında düzenlenen temsili devir teslim töreninde, babasıyla birlikte tribünlerde yeşil-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Sena Çetinkaya, Beşiktaş ile oynanan maçta Adis Jahovic'in attığı golün iptal edilmesiyle tribünde dakikalarca ağlayan Utku Enes Konur ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerinde görev yaparken şehit olan ve organları 3 vatandaşa bağışlanan polis memuru İsmail Yalçın'ın oğlu Yusuf Buğra Yalçın, kısa süreliğine Atiker Konyaspor'un başkan ve başkan yardımcılıkları görevlerini üstlendiler.

Başkan Hilmi Kulluk'un koltuğuna oturan Ebrar Sena Çetinkaya, başkan olarak ilk icraatının ne olacağının sorulması üzerine, Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini söyledi.

Çetinkaya, deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını da belirterek, "Gelecek sene bütün takım taraftarlarını Konya'da misafir etmek istiyoruz. Yeni nesil Konyasporlu gençlerin tribünlerde yer alması için okul tribünü projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca taraftarlarımız sakin olsun. Gelecek sezon Süper Lig'de ses getirecek ve gurur duyacağımız bir Konyaspor olacak." ifadelerini kullandı.

Temsili olarak başkan yardımcılığı koltuklarına oturan Utku Enes Konur ve Yusuf Buğra Yalçın ise her zaman ve her yerde Atiker Konyaspor'u desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından başkan Hilmi Kulluk ve başkan yardımcıları Celalettin Yılmaz ile Zahir Renklibay, minik taraftarların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, çocuklara üzerinde isimlerinin bulunduğu 42 numaralı forma hediye etti.