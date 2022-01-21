22 Ocak Süper Lig puan durumu! 23. hafta Süper Lig maç programı

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 23. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 22 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

22 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosu verileri ve SL 22. Hafta fikstür detayları şu şekilde:

22.01.2022 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

22.01.2022 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

22.01.2022 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

22.01.2022 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş.

23.01.2022 13:30 KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR

23.01.2022 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.01.2022 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

23.01.2022 16:00 GZT GİRESUNSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

23.01.2022 16:00 ALTAY-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

23.01.2022 19:00 GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.