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2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcandı
FIFA'nın raporuna göre, 2019'da futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 7,35 milyar dolar oldu.
Spor 22.01.2020, 19:38
Dünyadaki futbol kulüpleri, 2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcadı.
FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırlanan rapora göre, 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'e oranla yüzde 9,1 artarak 18 bin 42'yle rekor sayıya ulaştı.
Portekiz ligleri, transferlerden net 384 milyon dolar kar ederek bu alanda zirvenin sahibi olurken, İngiltere ise 549,9 milyon dolarla ortalama transfer bütçesinde zarar eden ülke oldu.
Dünya genelinde bonservis bedeli ödenerek yapılan transferlerin dörtte birinden fazlasını 18 yaş altı oyuncuların oluşturması dikkati çekti.