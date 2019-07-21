2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası ödül töreni yapıldı

KONYA (AA) - Ülke genelindeki 37 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 60 takım ile 817 sporcunun yarıştığı 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nın ödül töreni düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonayı iki yıldır burada düzenlediklerini belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Selçuklu Belediyesine teşekkür etti.

Şampiyona maratonunun 9 tur sürdüğünü dile getiren Tulay, "Heyecan, rekabet, birlik ve beraberlik dolu bir maratonu hep birlikte geride bırakıyoruz. Bir hafta boyunca hem kulüplerimizin şampiyona heyecanını hem de satranç ailemizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu eşsiz atmosferde tamamladığımız şölenin ayrılmaz parçası kulüplerimiz ilk olarak il-yöre yarışmalarında hamle yaptı, ardından final yarışmasına katıldılar. Hem finalde hem de final öncesi süreçte takımlarını zirveye taşımak için büyük bir özveri gösteren kulüp temsilcilerimize ve kulüplerimize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp temsilcileri tarafından kendilerine iletilen görüş ve öneriler üzerinde çalışacaklarını ve hep birlikte daha büyük başarılara yürüyeceklerini vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Satranç ailesi olarak hep birlikte ülkemizin, geleceğimizin aydınlık yarınlarına yatırım yapıyor. Onlar için büyük bir özveriyle gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Gerek aileler, gerek antrenörler gerekse federasyon olarak bizler yaptığımız bu yatırımların karşılığını sporcularımızın başarılarıyla alıyor, ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da ve dünyada dalgalandırmanın kıvancını yaşıyoruz."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da belediye olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin süreceğini bildirdi.

Pekyatırmacı, şampiyonaya katılan bütün sporcuları ve kulüpleri tebrik etti.



Konuşmaların ardından dereceye girerek 2020 Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne yükselen 6 takım ve masa derecesi elde eden sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

9 tur süren maraton sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Düzce As Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu.

Şampiyonada Borçelik Bursa Deneyim Satranç Spor Kulübü ikinci, Krater Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü, Bitlis Satranç Spor Kulübü Derneği dördüncü, Bitlis Satranç İhtisas Eğitim Spor Kulübü beşinci ve Afyonkarahisar Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de beşinci olarak 2020 Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne yükseldi.