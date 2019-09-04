2019 FIBA Dünya Kupasında 4 grupta maçlar tamamlandı

ŞHANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Fildişi Sahili-Polonya: 63-80

Venezuela-Çin:72-59

B Grubu

Güney Kore-Nijerya: 66-108

Rusya-Arjantin: 61-69

C Grubu

Porto Riko-Tunus: 67-64

İspanya-İran: 73-65

D Grubu

Angola-Filipinler: 84-81

İtalya-Sırbistan: 77-92

1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak

Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30 Türkiye-Çekya

15.30 ABD-Japonya

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya

Muhabir: Ercan Doğan



