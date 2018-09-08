



AKSARAY (AA) - 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Mesafe Yarışmaları, Aksaray'da başladı.

Organizasyon sorumlusu ve Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray Hasandağı'nda gerçekleştirilen yarışmaların ilk gününde antrenman uçuşlarının yapıldığını söyledi. Karaman, 30 ülkeden yaklaşık 130 sporcunun katıldığı organizasyonun 15 Eylül'de sona ereceğini aktardı.

Aksaray tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Kahraman, "Aksaray'ı dünyaya tanıtmak istiyoruz. Aksaray denilince herkesin aklına yamaç paraşütünün gelmesini istiyoruz. Organizasyonu çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Yarışmalar pazar günü başlayacak ve 7 gün sürecek." diye konuştu.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, organizasyonun Aksaray'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarla deneyim sahibi olduklarını vurgulayan Doğan, şunları ifade etti:

"Özellikle Aksaray Valiliğimiz, belediyemiz ve valiliğimize bağlı kurumların desteğiyle bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Daha önceki yıllarda da bu organizasyonun altyapısı sayılabilecek nitelikte etkinlikleri Hasandağı'nda yaptık. Aksaray Hasandağı bölgesinde yer alan yamaç paraşütü pisti 2014 yılında oluşturuldu. Bu pist Türkiye'nin en iyi pistlerinden birisi. En iyi rüzgarı alan ve kalkışlar için en uygun zemine sahip. Bu bölgeden kalkan pilotlar çevre illere uçuş yapabiliyorlar. Uzun mesafe uçuşları için Hasandağı vazgeçilmez bir nokta oldu."

Mustafa Doğan, şampiyonanın güzel bir şekilde neticelenmesini istediklerine dikkati çekerek, yarışmaya iştirak eden tüm sporculara başarılar diledi.



