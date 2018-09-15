AKSARAY (AA) - Aksaray'da 30 ülkeden yaklaşık 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, sona erdi.

Aksaray Valiliği koordinasyonunda, Aksaray Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğinde düzenlenen Dünya Kupası, Aksaray Hasandağı'ndaki mücadelelerle tamamlandı.

Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından yapılan ödül töreninde konuşan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, "Benim için özellikle Aksaray’ı seçmek zor bir karar oldu. Ben Makedonyalıyım. Aramızda güzel ilişkiler var. Buna güvenerek Aksaray’ı seçtim ve çok mutluyum ki bu organizasyonu başarı ile tamamladık." ifadelerini kullandı.

Aksaray’ın yeniden şampiyonayı hak ettiğini belirten Dimiskovski, "Yamaç paraşütü pilotu olmak, çok cesaretli olmak ve zeki olmak demektir. Ben inanıyorum ki biz bütün bunları pilotlarımızla beraber Aksaray halkına sergiledik. Aynı zamanda Aksaray halkı da bize büyük saygı duydu. Şu an benim tek hedefim Aksaray’a yeniden gelmek." diye konuştu.



Organizasyon sorumlusu ve Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman da 8 Eylül’de başlayan şampiyonaya 30 ülkeden yaklaşık 130 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu programı dahilinde yer aldığını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Aksaray olarak şampiyonayı başarı ile tamamladık. Nevşehir nasıl balon ile adını dünyaya duyurdu ise Aksaray da adını yamaç paraşütü ile dünyaya duyurmuştur. Artık yamaç paraşütü denilince akla Aksaray gelmektedir. Şimdi hedefimiz 2019 yılında yapılacak olan Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı ve 2020 yılında yapılacak olan Dünya Yamaç Paraşütü Süper Finali'ni Aksaray’a getirmektir."



Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, şampiyonada takım kategorisinde "Ozone" birinci, "Parastick" ikinci ve "Kortel Design" üçüncü oldu.

Kadınlarda birinci sırayı Fransa'dan Seiko Fukuoka Naville elde ederken, genel klasmanda Güney Afrika'dan Russell Achterberg ilk sırayı aldı.