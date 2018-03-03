Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

2018 FIS Snowboard Dünya Kupası

- Şampiyona sıralama yarışlarıyla start aldı - Elemeler sonucunda ilk 32'ye giren sporcular final etabında yarışacak

03 Mart 2018 Cumartesi 13:54
2018 FIS Snowboard Dünya Kupası
banner230


KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğiyle Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen FIS Snowboard Dünya Kupası'nın Erciyes etabı sıralama yarışlarıyla başladı.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan ve "Ford" ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, 18 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Sıralama yarışlarıyla start alan şampiyonada daha sonra eleme turu yapıldı.

Şampiyona, finale çıkacak yarışmacıları belirleneceği elemelerin ardından gerçekleştirilecek final etabıyla son bulacak.

Organizasyonda, toplam 50 bin İsviçre frangı para ödülü, yarışmacılar arasında bölüştürülecek.


Anahtar Kelimeler:
FISKayseriSnowboard
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim