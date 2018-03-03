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2018 FIS Snowboard Dünya Kupası

- Erkeklerde Alman Baumeister, kadınlarda ise Rus Bykova şampiyon oldu

03 Mart 2018 Cumartesi 18:08
2018 FIS Snowboard Dünya Kupası
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KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası Erciyes etabını erkeklerde Alman Stefan Baumeister, kadınlarda ise Rusya'dan Milena Bykova birinci tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğiyle, Ford ana sponsorluğunda FIS tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, 18 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Şampiyona, eleme yarışlarının ardından Develi Kapı'da hazırlanan özel pistte gerçekleştirilen final etabı mücadeleleriyle son buldu.

Şampiyonanın Kayseri etabında kadınlarda Rusya'dan Milena Bykova birinci, Çekya'dan Ester Ledecka ikinci, Avusturyalı sporcu Daniela Ulbing üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Alman Stefan Baumeister'in birinciliği elde ettiği Kayseri etabında, İtalyan sporcu Edwin Coratti ikinci, Slovenya'dan Tim Mastnak ise üçüncü oldu.


- Ödül töreni

Yarışmanın sonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Öte yandan, toplam 50 bin İsviçre frangı para ödülü sporculara dağıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
ErciyesFISKayseriSnowboard
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