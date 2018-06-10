2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Senegal

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı, tarihinde ikinci kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

Polonya, Kolombiya ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Senegal Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Senegal'in tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2002'de takım kaptanlığını yapan ve oynanan çeyrek finalde büyük pay sahibi olan Aliou Cisse bu kez teknik direktör olarak ülkesini başarıya taşımak istiyor. Senegal, Afrika elemelerinde Madagaskar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları ve Burkina Faso ile mücadele etti.

Afrika ekibi, 2. turda Madagaskar'ı 2-2 ve 3-0'lık sonuçlarla geçerek adını 3. turda D Grubu'na yazdırdı.

D Grubu'nda çıktığı 6 maçın 4'ünden galip ayrılan ve 2 beraberlik alan Senegal, grubunu 14 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

İkinci tur ve grup maçlarıyla birlikte rakip ağları 15 kez havalandırırken kalesinde 5 gole izin veren Senegal, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti:

2. Tur:

Madagaskar-Senegal: 2-2

Senegal-Madagaskar: 3-0

3. Tur D Grubu:

Senegal-Yeşil Burun Adaları: 2-0

Senegal-Burkina Faso: 0-0

Burkina Faso-Senegal: 2-2

Yeşil Burun Adaları-Senegal: 0-2

Güney Afrika-Senegal: 0-2

Senegal-Güney Afrika: 2-1

Öne çıkan oyuncuları

Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Senegal, Papa Diop, Aliou Cisse, Henri Camara ve El-Hadji Diouf gibi isimleriyle turnuvaya damga vuran takımlardan biri olmuştu. Senegal'in bu turnuvadaki yıldızı ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde de gol atma başarısı gösteren Sadio Mane.

FIFA dünya sıralamasında 27'inci sırada bulunan Senegal, Rusya biletini cebine koyarken, gol dağılımı dengeli bir şekilde oldu.

Dünya Kupası'nda zoru başarmaya çalışacak Senegal'in kadrosundaki oyuncular ağırlıklı olarak İngiltere ve Fransa liglerinde kariyerlerini sürdürüyor. Senegal'in kadrosunda Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama da yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce yalnızca 1 kez katıldı.

Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde 2002'de düzenlenen organizasyonda Fransa, Uruguay ve Danimarka'nın bulunduğu gruptan çıkan Senegal, son 16 Turu'nda da İsveç'i eleyerek, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Afrika ekibi, 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak elenmişti.

Organizasyon tarihinde 5 maç yapan Senegal, bu maçlardan 2'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Senegal, Dünya Kupası'nda 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)

Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)

Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N'Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)

Maç takvimi

19 Haziran (TSİ: 18.00): Polonya - Senegal (Spartak Stadı - Moskova)

24 Haziran (TSİ: 18.00): Japonya - Senegal (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

28 Haziran (TSİ: 17.00): Senegal - Kolombiya (Samara Arena - Samara)

Muhabir: Hilmi Sever