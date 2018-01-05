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2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu Salah

İngiltere kulübü Liverpool'un Mısırlı hücum oyuncusu Muhammed Salah, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:09
2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu Salah
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İSTANBUL (AA) - Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre 2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Muhammed Salah, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
FutbolLiverpoolMuhammed SalahSpor
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