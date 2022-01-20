20 Ocak Süper Lig puan durumu! 22. hafta Süper Lig maç sonuçları

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 22. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 19 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

20 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosu verileri ve SL 22. Hafta fikstür detayları şu şekilde:

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇLARI LİSTESİ!

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK0 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 0ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş.2 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

YUKATEL KAYSERİSPOR1 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

TRABZONSPOR A.Ş.1 - 1GZT GİRESUNSPOR

FENERBAHÇE A.Ş.2 - 1ALTAY

AYTEMİZ ALANYASPOR6 - 0ATAKAŞ HATAYSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2 - 1FRAPORT TAV ANTALYASPOR

GALATASARAY A.Ş.1 - 3KASIMPAŞA A.Ş.