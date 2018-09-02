KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un organize ettiği 2. Mevlana Kupası sona erdi.

Başakşehir, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor U15-U16 takımlarının katıldığı turnuvada oynanan karşılaşmalar sonunda, Bursaspor U15, Başakşehir ise U16 kategorisinde şampiyon oldu.

Katılımcı takımlara kupa ve madalyaları Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Zahir Renklibay, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, TFF milli takım antrenörleri Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Soykan Başar ve Mehmet Bölükbaşı ile Konyaspor Altyapı Menajeri Taner Ay tarafından verildi.

U16 Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım, bu organizasyonların çok önemli olduğunu dile getirdi.



Turnuvanın gençlerin gelişmesine önemli katkı sağladığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Atiker Konyaspor'u tebrik ediyorum. Son derece önemli bir organizasyonla Türkiye'de altyapıda öne çıkan takımlardan üçünü burada ağırladılar ve bizler de U15 ve U16 kategorisinde forma giyen oyuncularımızı bir kez daha yakından izleme fırsatını yakaladık. Güzel bir turnuva oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Zahir Renklibay da Türk futbolunu kalkındırmak için kulüp olarak önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bunlardan biririnin de Mevlana Kupası Turnuvası olduğunu vurgulayan Renklibay, şunları kaydetti:

"İnşallah ileride çok daha fazla takımları buraya davet edip geniş kapsamlı bir organizasyon yapacağız. Hedefimiz çocuklarımızın iyi, saygılı, düşünceli ve birikimli birer insan olabilmelerini sağlamaktır. Daha sonra nitelikli bir futbolcu olmalarına yardımcı olmaktır. Dolayısıyla bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Burada milli takım antrenörlerimizi, kulüplerimizi görmek ve onları misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Çok güzel maçlar izledik. Çok yetenekli futbolcuları takip etme şansımız oldu. Emeği geçenleri kutluyorum."​