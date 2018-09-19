18. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001'de hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş'ın anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başladı.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk maçında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka ile Gaziantep Basketbol karşılaştı. Mücadelede ilk periyodu 26-22 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devreyi 49-30 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu 65-51 önde geçen Gaziantep Basketbol, müsabakayı da 97-68 kazandı.

Turnuvanın ikinci maçında ise A Grubu'nda TOFAŞ ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Birinci periyodu 22-16 önde tamamlayan TOFAŞ, devreye 43-42 önde girdi. Üçüncü periyodu da 66-65 TOFAŞ önde geçerken, mücadelede normal süre 87-87 sona erdi. Türk Telekom, rakibini uzatma bölümünde 103-102 yendi.

Organizasyonda yarın B Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. A Grubu'nda ise TOFAŞ, Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile mücadele edecek.