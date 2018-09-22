BURSA (AA) - 18. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 84-82 yenen TOFAŞ, şampiyon oldu.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001'de hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası sona erdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde TOFAŞ ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.
İlk periyodu 23-16 önde tamamlayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 46-37 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 65-59 önde geçen TOFAŞ, karşılaşmayı 84-82 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Gaziantep Basketbol'un, Yunan temsilcisi Promitheas Patras'ı 85-76 yenerek üçüncü tamamladığı turnuvanın beşincilik maçında Türk Telekom, normal süresi 81-81 biten müsabakada uzatmada Pınar Karşıyaka'yı 93-89 mağlup etti.